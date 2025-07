Congresso Ténico define sorteio de grupos e início da 6ª Copa Regional Amizade de Futebol Médio de Adamantina

A Familia Miranda realizou na noite de sexta-feira (25) nas dependências do Salão de Evento do Parque Iguaçu de Adamantina, o Congresso Técnico da 6ª edição da Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

A tradicional competição esportiva contará com participação de 21 equipes de Adamantina e região.

Na pauta da reunião do congresso com os dirigentes de equipes foram discutido vários assuntos como regulamento, forma de disputa, tabela e coordenação técnica da competição, além da taxa de arbitragem, dias e locais dos jogos, premiação entre outros assuntos.

As equipes foram divididas em três grupos com sete equipes cada, que se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos classificando as quatros melhores pontuadas para a próxima fase confira os Grupos.

GRUPO – A

-Os Primos/ Lobos F.C.

-Frutalis F.C./ Mirandópolis

-The Kings F.C/ Adamantina

-Vila Freitas F.C.

-Vila Jamil E.C.

-Mirão F.C./ Inúbia Paulista

-Real Maloka FC/ Bastos

GRUPO – B

-Resenha E.C.

-Parque Iguaçu

-Bela Vista F.C.

-Enigmáticos F.C./ Adamantina

-Borussia F.C./ Adamantina

-Atlético Pacaembuense

-Amigos da Bola E.C./ Osvaldo Cruz

GRUPO – C

-Adamantina City

-Red Bull F.C./ Pracinha

-S.E. Hookan Valen

-Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz

-Time da Roça F.C./ Pracinha

-River Plate F.C./ Lucélia

-Clementina F.C.

ABERTURA NO PARQUE IGUAÇU

Abertura da competição acontecerá no dia 23 de agosto no campo do Parque Iguaçu, com a realização de três jogos a partir das19h00.

JOGOS

1° JOGO – GRUPO A

The Kings F.C x Real Maloka

2° JOGO – GRUPO B

Borussia FC x Atlético Pacaembuense

-3° JOGO – GRUPO C

River Plate FC/ Lucélia x Red Bull F.C/ Pracinha

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda

Por: Jair Kbça – Foto Instagram: City Adamantina

.