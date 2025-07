Boteco do Pavão tem costelão e show ao vivo neste domingo

Neste domingo, 27 de agosto, a partir das 13h, acontece um evento animado no Boteco do Pavão, em Adamantina.

Localizado no Bairro do Pavão, o espaço recebe a apresentação ao vivo de Gino Batista e banda, com o melhor da moda sertaneja para embalar a tarde da galera.

Além da boa música, o evento oferece um cardápio especial com costelão e acompanhamentos, além de cerveja gelada, bebidas variadas e porções para todos os gostos.

A organização fica por conta de Suzy e Marrom, proprietários do Boteco do Pavão e que prezam por encontros de qualidade e com clima familiar. (Por: Redação)