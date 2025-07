Ave Cristo divulga programação do 49º Mês Espírita

Neste próximo mês de agosto o Ave Cristo – Centro de Aprendizagem e Vivência Espírita de Adamantina promoverá o 51º Mês Espírita. A programação foi definida e divulgada pela presidente Ivoni Ramos. “Já aproveito para convidar todos a conhecer e participar, porque serão abordados temas atuais e muito relevantes”, ressaltou.

Todas as palestras serão presenciais e começam às 20h: Dia 2 – “Jesus em Jericó” com Jamiro dos Santos Filho ; Dia 9 – “A parábola do semeador” com Dr. Antonio B. Dantas; Dia 16 – “A caminho de Emaís” com Ditinha Calixto; Dia 23 – “O caminho da Fé” com Dário Vonfim; Dia 30 – “Um novo Tempo” com Izaias Claro.

O Mês tem como objetivo estudar e divulgar a Doutrina Espírita, de Allan Kardec, se-gundo Ivoni.

Além da parte religiosa, o Centro desenvolve ações de assistência social junto a famílias em vulnerabilidade.

A sede do Ave Cristo fica localizada na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, nº 151 – centro, próximo ao Supermercado Godoy.

Por Folha Regional Adamantina

