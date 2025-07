2ª edição do Motorock em Adamantina reúne mais de 800 motos

O Parque dos Pioneiros foi palco, neste sábado (29), da 2ª edição do Moto Rock, realizada como parte da programação de aniversário de Adamantina, que reuniu mais de 800 motocicletas e atraiu um expressivo público da cidade, região e até de outros estados.

O evento contou com apresentações das bandas Aero Vinil e Black Seven, além da participação especial das mulheres empreendedoras que integram o Programa Feira da Mulher Empreendedora.

A estrutura do Moto Rock incluiu praça de alimentação, estandes com produtos voltados ao público motociclista e apoio de lojistas e parceiros do comércio local, que contribuíram com doações para a causa solidária do evento.

Um dos destaques foi a arrecadação de alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, reforçando o caráter social do evento.

O Moto Rock foi promovido por amantes do motociclismo em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Cultura e Turismo do município, consolidando-se como um dos grandes eventos festivos do calendário local.

A 2ª edição do Moto Rock em Adamantina fez parte da programação oficial do aniversário da cidade, realizada pela Prefeitura através da secretaria municipal de Cultura e Turismo.

.