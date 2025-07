Com tempo recorde e baixo custo, Prefeitura de Adamantina entrega nova ponte sobre o Córrego do Rancho

A Prefeitura de Adamantina entregou nesta segunda-feira, 30 de junho, a nova ponte municipal sobre o Córrego do Rancho, localizada na Estrada Servidão, ao lado do Residencial Parque Esmeralda. A obra foi inaugurada oficialmente às 16h, em cerimônia que marcou mais um compromisso cumprido pela atual gestão municipal.

Iniciada em 22 de abril e concluída no dia 27 de junho, a ponte foi construída em apenas 67 dias, um tempo recorde para esse tipo de intervenção. O custo total da obra foi de R$ 182.057,54, valor inteiramente custeado com recursos próprios do município — um investimento enxuto, especialmente se comparado a obras semelhantes realizadas no passado.

Segundo o secretário de Obras e Serviços, Éder Bonfain, foram 53 dias efetivamente trabalhados, desconsiderando fins de semana, feriados e dias de chuva. “Foi uma obra executada com muita agilidade, graças ao empenho de toda a equipe”, destacou.

A nova estrutura tem como principal objetivo melhorar a mobilidade urbana e o acesso àquela região da cidade, garantindo mais segurança, infraestrutura e fluidez no trânsito para os moradores e motoristas que trafegam diariamente pelo local.

“Com planejamento técnico, eficiência na execução e respeito ao dinheiro público, a administração municipal reforça seu compromisso com obras de qualidade e com a valorização de todas as regiões da cidade”, afirmou o prefeito José Tiveron.

Entre os beneficiados está o morador Eduardo Shigaki, que destacou a importância da entrega antes do período de férias escolares. “Essa ponte era muito aguardada. Agora, em julho, recebemos cerca de 30 a 40 crianças por dia para atividades de recreação. Portanto, a obra chegou no momento certo”, concluiu.

Também se pronunciaram durante a solenidade o secretário de Gabinete, Wilson Alcântara, e o presidente da Câmara Municipal, Éder Ruete. A cerimônia foi encerrada com o descerramento da placa inaugural, marcando oficialmente a entrega da nova ponte à população.

Com informações e fotos da Prefeitura

