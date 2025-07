Projeto de ciclovia que será construída é apresentado a ciclistas de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, investirá R$ 1.055.238,82 na implantação de uma ciclovia na estrada vicinal Moysés Justino da Silva, no trecho que liga o município à divisa com Lucélia. O recurso foi viabilizado por intermédio do FID (Fundo de Interesses Difusos) da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

O projeto prevê 920 metros de extensão, com a construção de calçadas, pintura, paisagismo, iluminação e uma passarela de 30 metros para a travessia segura da linha férrea — paralela ao viaduto já existente.

Na quarta-feira (25), o projeto foi apresentado a um grupo de ciclistas de Adamantina, em um encontro articulado pela vereadora Meire Alves, com o objetivo de ouvir opiniões e sugestões de quem efetivamente utiliza a bicicleta como meio de transporte, lazer ou prática esportiva.

“A participação dos ciclistas foi essencial. Eles ajudaram a verificar se o projeto atende realmente às necessidades de segurança, funcionalidade e conforto. Essa escuta ativa garante que a ciclovia será útil e eficaz”, destacou Meire.

A vereadora ressaltou que muitos trabalhadores utilizam a bicicleta diariamente para se deslocar entre Adamantina e Lucélia, dividindo espaço com veículos e enfrentando riscos. A nova ciclovia proporcionará mais segurança, conforto e incentivo ao uso de bicicletas, inclusive as elétricas, que têm se popularizado.

“Essa obra é mais que uma pista para bicicletas. É um avanço em mobilidade urbana, qualidade de vida e respeito com quem não tem carro ou moto e se desloca de forma sustentável”, afirmou.

Além dos benefícios diretos à mobilidade, Meire destacou que a ciclovia tem potencial para o lazer familiar e práticas esportivas, já que o trajeto apresenta baixa elevação, sendo ideal para passeios com crianças e jovens. Ela também sugeriu que o espaço pode abrigar comércios voltados ao público ciclista, como lanchonetes ou pontos de hidratação, e convidou interessados a conhecer o projeto na Secretaria de Planejamento, com o secretário André Ricci.

A OBRA

A ciclovia será licitada na modalidade concorrência eletrônica do tipo menor preço global, com sessão pública marcada para o dia 18 de julho de 2025, às 9h, conforme edital publicado pela Prefeitura de Adamantina.

O município vizinho, Lucélia, também foi contemplado com uma obra semelhante, o que possibilitará a futura integração entre as duas cidades por meio de uma ciclovia contínua, promovendo mais segurança, lazer e conectividade para as populações.

“Adamantina está prosperando. A ciclovia é uma conquista da população e mostra que, quando há escuta, planejamento e ação, o progresso chega com dignidade”, finalizou Meire.

(Com informações do Impacto)

