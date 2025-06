Paróquia Santo Antônio entrega carro e motos aos ganhadores do sorteio da Festa Junina do Padroeiro

A Paróquia Santo Antônio de Adamantina fez a entrega dos veículos 0 km sorteados durante a 33ª Festa Junina do Padroeiro, realizada na noite de sábado passado no Recinto poliesportivo com a presença de milhares de pessoas e que novamente superou todas as expectativas.

No começo da tarde desta sexta-feira (20), às 13h30, o padre José Carlos Vicentin acompanhado pelos membros da comissão organizadora do evento recebeu os ganhadores dos prêmios principais na Secretaria da Matriz e passou as chaves do automóvel Fiat Mobi para Bárbara Cosellin, da moto Honda Fan Start para Célio Fresca e da moto Honda Biz para Valdir Ferreira (Peixaria).

O sacerdote os parabenizou e fez a benção dos veículos.

Também foram sorteados na Festa Junina do Padroeiro duas smart TVs e dezenas de outros prêmios.

Com uma estrutura completa, o evento foi preparado para receber com conforto e segurança os participantes, que puderam desfrutar de uma vasta praça de alimentação com comidas típicas juninas, além do já tradicional churrasco e servido de bar.

A Festa atraiu visitantes de Adamantina e municípios vizinhos, com uma programação marcada pela fé, cultura popular e solidariedade.