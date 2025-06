Finais da Copa SELAR Regional de Futsal de Categorias de Base acontece hoje em Adamantina

A SELAR – Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina através do secretário de Esportes Luis Alexandre Hagui “Xandy” e o diretor Luciano Netto, marcou para noite desta sexta-feira (27) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina as finais da Copa Selar Regional de Futsal de Categorias de Base.

Quatros jogos estão marcados para acontecer pela competição adamantinense que terá início marcado para às 19h00. Confira os duelos:

-SUB – 09

Fratelo’s Sport x Phoenix- A

-SUB – 11

Quatá x Crias do Indaiá F.C/ Flórida Paulista

-SUB – 13

Ferinhas Fut/ Adamantina x Amigos do Paulo e Cleiton

-SUB – 15

Sagres x ATC/ Andradina

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”, Anderson Japa e David Sorriso

MESÁRIO

Luis Margarida

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

.