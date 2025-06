Torneio do Parque Iguaçu de Adamantina terá sequência neste domingo

A sequência dos jogos das quartas de finais, semifinais e finais do 6° Torneio Regional Aberto de Futebol Médio do Parque Iguaçu de Adamantina, acontecerá neste domingo (29) à partir das 8h30 com os primeiros duelos das quartas de finais. Confira os jogos.

JOGOS E CONFRONTOS

9° Jogo – Amigos do Fut / Flórida Paulista x Arsenal/ Mariápolis

10° Jogo – Atlético Pacaembuense x AFFA

11° Jogo – Galácticos F.C/ Lucélia x Atlético Mariápolis

12° Jogo – Resenha E.C/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Med Imagem X Vila Jamil E.C/ ZF Consultoria e Segurança.

SEMIFINAIS E FINAL

Após o término das quartas de finais, teremos logo após haverá os jogos das semifinais e o encerramento com a grande final da competição adamantinense.

O evento esportivo teve os jogos da 1° fase na terça-feira (10) e quarta-feira (11) com bons jogos.

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

MESÁRIO

Lucas “He Mem”

ORGANIZAÇÃO

Rubira, Cesinha Gama, Lucas Freitas e David Tavane

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

.