Conferência da Assistência Social reúne 220 participantes e apresenta propostas para 5 temáticas

Preparada com base no tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência” a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Adamantina reuniu mais de 200 participantes nesta sexta-feira (27) no auditório do Campus II da FAI. Uma realização A organização é do Conselho Municipal de Assistência Social com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social.

Após a abertura oficial, houve apresentações de dança e palhaçaria, em seguida foi composta a mesa de autoridades pelo prefeito José Carlos Tiveron, a primeira-dama Adeliza Tiveron, a vice-prefeita Lucia Haga, a juíza de Direito da Comarca, Ruth Duarte Menegatti, o vereador Aguinaldo Galvão, a secretária municipal de assistência social Andreia Ribeiro e a presidente do CMAS, Ivone Oliveira.

Durante o evento foram explicados e debatidos assuntos ligados aos cinco eixos, com os participantes divididos em diferentes salas: 1 – Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades; 2 – Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional; 3 – Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no SUAS; 4 – Gestão Democrática, informação no SUAS e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no SUAS; 5 – Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

A palestra que tratou sobre o tema da Conferência foi ministrada pelo advogado, mestre em Direito (UNIVEM/SP), especialista em Direito Administrativo e Gestão Municipal (UNIToledo/Araçatuba/SP) e em Gestão de Políticas Públicas (UNI Dom Bosco/SP), Pedro Luis Menti Sanchez.

Depois dos encontros, foram apresentadas as propostas criadas pelos integrantes de cada eixo com o objetivo de oferecer sugestões de aplicação de ações e solução de problemas nos tópicos relacionados. O que será apresentado pelos delegados nomeados em Adamantina na Conferência Estadual da Assistência Social e, posteriormente, na Conferência Nacional.

.