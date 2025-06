Medicina Veterinária da FAI participa do 1º Treinão de Três Tambores Beneficente de Adamantina

Docentes e estudantes de graduação em Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina participaram do “1º Treinão de Três Tambores Beneficente de Adamantina”, realizado no Poliesportivo, das 7h30 às 18h, no último dia 17.

Trinta alunos de vários termos participaram da atividade, junto ao coordenador do curso, Prof. Dr. Alexandre Wolf, e os docentes Prof. Me. Jose Ruben Lacerda Calil Filho, Prof.ª Dra. Rafaela Speranza Baptista e Prof.ª Dra. Sandra Helena Gabaldi Wolf, que atuaram na inspeção dos animais, antes e após a prova.

“Foi uma grande oportunidade de participar desta atividade complementar, não constante dos assuntos trabalhados no curso, mas que é uma das áreas do exercício profissional veterinário. Também, este trabalho de avaliação dos animais, pré e pós-prova, é de grande relevância para auxiliar na garantia do seu bem-estar nesta atividade desportiva, além de apoiar o médico veterinário responsável nesta verificação”, afirma Wolf.

A organizadora do evento, Lilian Dall Antonia Massuquini, conta que fez o convite ao Prof. Alexandre Wolf apresentando o projeto, pois em todas as provas precisam de profissionais veterinários para inspeções dos animais, antes e após o percurso.

“Nós, da Comissão Organizadora, agradecemos a todos os envolvidos para que tudo ocorresse bem, aos nossos patrocinadores e colaboradores. Na próxima, estaremos juntos para realizar uma prova ainda melhor”, avalia.

O coordenador do curso finaliza agradecendo o apoio da FAI e da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) na atividade: “Essa participação nos engrandece por ser um evento beneficente e poder auxiliar na execução de uma atividade equestre de treinamento e apresentação deste esporte tão valorizado no Brasil”.

Por Priscila Caldeira

