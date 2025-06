ACREA apresenta a nova diretoria para o biênio 2025/2026 com Noriko Onishi Saito na presidência

A Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA) anunciou oficialmente a composição da sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. Com 75 anos de história, a ACREA não é apenas uma associação: é memória viva da integração nipo-brasileira em Adamantina. Ao longo de décadas, tornou-se espaço de preservação cultural, convivência comunitária e incentivo ao esporte. E essa história ganha agora mais um capítulo, guiado por lideranças que mesclam tradição e renovação.

O executivo da ACREA será liderado por Noriko Onishi Saito, que reassume a presidência da instituição. Ao seu lado, o vice-presidente Rodrigo Shioda reforça o compromisso com a continuidade e inovação nos projetos da associação. A parte financeira estará sob responsabilidade do tesoureiro Alberto Miyamura, tendo como seu vice Édson Haruo Mori. A secretaria geral ficará a cargo de Elina Takahashi Andrade, auxiliada por sua vice, Paula Shioda.

O Conselho Deliberativo também foi definido: Jorge Katayama, Francisco Taniguchi, Katsumi Tsuda, Augusto Saiki, Célia Yamada, Israel Coutinho, Fernando Takayuki Nakayama, Alexandre Hagui e Keller Ohara. No Conselho Fiscal, os nomes escolhidos são: Alcio Ikeda, Lucia Haga, Arthur Miyamura, Alcides Kobori, Elcio Yukio Haga, Diego Inada, Roberto Nakahara, Jorge Fujiwara e Rodrigo Uemura.

Se há algo que une todos os membros da diretoria é o compromisso com o futuro. A ACREA não se limita à preservação das tradições japonesas, mas as projeta no tempo, conectando jovens, idosos, famílias e visitantes através de eventos, práticas esportivas e ações sociais.

Além de ser uma ponte cultural entre Adamantina e o Japão, a associação mantém diálogo próximo com instituições como o governo japonês e o Bunkyo – a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social.

Por Folha Regional Adamantina

