CIS funcionará de sexta (13) a domingo (15) para atender casos suspeitos de dengue

Conforme os dados da Vigilância Epidemiológica, até terça (10), foram registradas 1663 notificações, 718 casos positivos de dengue e 797 negativos.

Além disso, foram notificados 79 casos, deste total, 7 confirmados de Chikungunya, sendo um caso na Vila Jamil de Lima, um na Vila Cicma, um na Vila Joaquina, um no Centro, 1 caso no Mário Covas e dois no Jardim Brasil e 38 negativos.

Relembre

O município decretou no último dia 16 de abril de 2025 situação de emergência em virtude da cidade de casos de dengue confirmados com a circulação de três tipos de vírus e devido aos casos de Chikungunya.