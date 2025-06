Saiba quais são as programações que acontecem em Adamantina neste final de semana

Nesta sexta-feira (13), dia do aniversário de Adamantina e feriado municipal, a partir das 17h no Parque dos Pioneiros será realizado um torneio de basquete 3×3 promovido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR).

As comemorações alusivas aos 76 anos de Adamantina continuam. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação que contempla diferentes áreas.

No mesmo dia, serão realizadas duas partidas no estádio municipal Antônio Goulart Marmo. A primeira será entre sub-11 a partir das 19h e, posteriormente, será realizado um jogo entre os convidados da SELAR.

Ainda na sexta-feira, será realizada a procissão e missa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua a partir das 19h na Igreja Matriz de Santo Antônio e às 20h no anfiteatro Fernando Paloni será realizado o culto em ação de graças pelo aniversário de Adamantina.

Já no sábado, a partir das 9h, será realizada na praça Elio Micheloni a Feira de Empregabilidade.

Conforme o SEST SENAT, o evento nacional tem como objetivo conectar empresas, prioritariamente do setor de transporte a profissionais que estão em busca de oportunidades de emprego, impulsionando a geração de empresas e o desenvolvimento do setor.