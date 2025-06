Carro é prensado entre calçada e caminhão em acidente no centro de Adamantina

Na manhã desta sexta-feira (20), um automóvel VW Fox foi atingido por uma carreta durante uma conversão em um cruzamento no centro de Adamantina. Apesar do impacto, a condutora do veículo de passeio não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu na Rua Antônio Shimidt Vilela, no trecho entre a Alameda Navarro de Andrade e a Alameda Armando Salles de Oliveira. Ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Rio Branco, a carreta fez uma conversão à direita, rumo ao centro da cidade. O carro, que trafegava próximo ao veículo de carga, também tentou acessar a avenida e acabou sendo atingido lateralmente.



Com a colisão, o Fox ficou prensado entre a carreta e a guia da calçada, sofrendo consideráveis danos estruturais. O motorista do caminhão parou imediatamente após perceber o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Equipes de auto socorro compareceram ao local para a remoção do automóvel. O trânsito na área precisou ser parcialmente interditado até a liberação da via. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. (Por: Adamantina NET – Fotos: Siga Mais)