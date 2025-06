ARTIGO: Província, personagens, OPINIÃO e “ironias”…

“O último refúgio do oprimido é a ironia, e nenhum tirano, por mais violento que seja, escapa a ela. O tirano pode evitar uma fotografia, não pode impedir uma caricatura. A mordaça aumenta a mordacidade.” (Millôr Fernandes)

“Antes de me mandar indireta, procure saber se eu me preocupo com a sua opinião, ok ?” (Thiago Saraiva)

By seb@r.

Antes de qualquer coisa desta mesma coisa, todos/as os/as PERSONAGENS registrados neste texto, bem como, nos outros que serão escritos daqui pra frente pelo autor em pauta, SÃO PERSONAGENS DE FICÇÃO E NADA A VER COM A REALIDADE EM NÍVEL GLOCAL, ou seja, DO GLOBAL para o LOCAL…

Porém, como sempre, se a CARAPUÇA registrada aqui ou ali, SERVIR para este ou aquele LADO, nada se pode fazer e assim por diante, ainda mais quando se trata das MENTES MEDÍOCRES travestidas de PATRIOTÁRIOS/AS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Nestes últimos anos e anos, foram centenas de textos, artigos, crônicas e outros escritos, ainda, todos PUBLICADOS quando impressos no jornal FOLHA REGIONAL, porém, depois e atualmente, POSTADOS no site ADAMANTINA NET…

Também, deve-se REGISTRAR que tais publicações estão devidamente ASSINADAS como SÉRGIO BARBOSA, todavia, nestes últimos meses, como SEB@R…

Portanto, o que se pode fazer quando o CENÁRIO PROVINCIANO oferece tantas DIVAGAÇÕES com seus PERSONAGENS em nível FICCIONAL, todavia, sempre com aquele PÉ na tal da REALIDADE que pode SER aquilo que nunca foi e ponto quase final…

E tem mais, isso é, depende sempre desta ou daquela LEITURA, tendo em vista que tentar INTERPRETAR esta ou aquela IRONIA pode ser mais do que complicado para as tais MENTES MEDÍOCRES que estão em todas as áreas do MERCADO…

Mesmo assim, faz-se necessário estar em SINTONIA (sic) com tais DESENCONTROS PROVINCIANOS, haja vista que são tantas PERSONAGENS circulando e aprontando das suas aqui e ali, assim, CADA QUAL COM SUAS ESCOLHAS…

Não se pode deixar de lado nestes OCASOS DE UM TALVEZ, a famosa DOR DE COTOVELO dos/as OUTROS/AS, considerando que os/as mesmos/as gostariam de ESCREVER assim e assado, porém, a ausência da denominada REFLEXÃO CRÍTICA está distante destas eternas MENTES MEDÍOCRES…

Mas, daqui pra frente, estarei sempre REGISTRANDO que todos/as esses/as PERSONAGENS citados nas PUBLICAÇÕES POSTADAS via ADAMANTINA NET, são CRIAÇÕES BY SEB@R, portanto, fruto da IMAGINAÇÃO DO AUTOR e nada mais com tudo de menos…

O mais interessante neste CONTEXTO PLURAL na perspectiva do SINGULAR, está mais ou menos de acordo com aquele VERBO que se perdeu no PASSADO, desta forma, o tal do ADJETIVO está com o SUBSTANTIVO com muitas RETICÊNCIAS…

Pra reforçar sempre, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]