Em apoio a projeto comunitário, FAI doa uniformes a grupo de capoeira de Adamantina

Com o objetivo de reafirmar o compromisso com projetos de extensão e inclusão comunitária, o Centro Universitário de Adamantina (FAI) mantém apoio institucional ao Grupo de Capoeira Estrela da Barra, coordenado pela professora Suelen Renata Rocha Lhana, no Jardim Brasil.

“O apoio contempla a doação de uniformes personalizados para os integrantes do grupo, fortalecendo a atuação social e cultural da capoeira no município”, destacou a diretora da Divisão de Comunicação (DCOM) da FAI, Jesana Lima.

A doação inclui aproximadamente 50 conjuntos de camisetas e calças para crianças que não têm condições de adquirir os uniformes com recursos próprios. “Com esses uniformes, as crianças ficaram mais motivadas tanto no treino como nas apresentações. Agora elas podem participar das competições porque, nas competições, é obrigatório o uso do uniforme e muitas não participavam porque não tinham”, explicou Suelen Lhana, treinadora dos alunos do Grupo Estrela da Barra e responsável pelos treinamentos de competições como regionais, campeonatos municipais e estaduais.

O Grupo de Capoeira Estrela da Barra – um trabalho voluntário da mestra Sara Rocha, mãe da professora Suelen, e que atua em Adamantina desde 1990 – desenvolve um trabalho no Jardim Brasil toda terça-feira, a partir das 19 horas, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (Selar). A atividade de capoeira é aberta para todas as idades. “Temos crianças de dois anos, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade. De segunda-feira há um treino específico para competições e, de terça, é aberto para todas as idades”, complementou Suelen.

Segundo a treinadora, o grupo tem como papel principal promover a educação, cultura e cidadania por meio da prática da capoeira. “Ela [capoeira] ensina valores como respeito, disciplina e cooperação, valoriza a cultura afro-brasileira e contribui para a formação cidadã, oferecendo inclusão, autoestima e oportunidades para todos, especialmente pessoas com deficiência e de baixa renda”, salientou Suelen Lhana.

As atividades do grupo são realizadas no Centro Comunitário do Jardim Brasil, na rua Paraná, 290 (em frente à Fatec), com aulas gratuitas abertas a todos os públicos.

Por Daniel Torres

