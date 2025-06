Biribol de Adamantina brilha na 2ª etapa do Campeonato Paulista em Prudente

Com grande tradição na modalidade de Biribol com várias conquistas em Jogos Regionais, e outras competições a nível estadual, Adamantina voltou a ser destaque no cenário esportivo paulista. No último fim de semana, a cidade teve excelente desempenho na 2ª etapa do Campeonato Paulista de Biribol, realizada em Presidente Prudente com a presença de diversas equipes do estado.

A equipe oficial de Adamantina teve um ótimo desempenho, ficando com o 1º lugar na Série Prata, mostrando mais uma vez que o biribol adamantinense continua forte. O time foi formado por Edinho Ruete, Felipe Morelli, João Gabriel Bortoletto Forti, Ivaldo Prado e Marlon Boer.

Além disso, três atletas de Adamantina representaram a equipe de São Caetano do Sul e conquistaram o 1º lugar na disputada Série Ouro. São eles: João Pedro de Castro, Vinicius Godoi, Gustavo Cavichiolli, além de Talles Scalassara – este último residente em Londrina (PR), mas que já defendeu Adamantina em outras competições.

Os destaques individuais também foram expressivos. Gustavo Cavichiolli foi eleito o melhor jogador do campeonato, João Pedro de Castro levou o prêmio de melhor jogador da final, e Edinho Ruete foi reconhecido como o melhor bloqueador do torneio.

As próximas etapas do Campeonato Paulista de Biribol estão programadas para acontecer nas cidades de Votuporanga e Birigui, onde Adamantina buscará manter o alto nível de desempenho.

.