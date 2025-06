ARTIGO: Província, “76 anos”, Legislativo e “malucos”…

“Maluco é quem não é doido.” (Leonardo Santhos)

“Alice: Aqui parecem todos malucos.

Gato Cheshire: É verdade, eu também sou maluco… Completamente maluco.

Alice: Eu não.

Gato Cheshire: Claro que és. Se não fosses maluca não estavas aqui.” (Alice no País das Maravilhas)

By seb@r.

Neste dia 13, tudo pode ser em meio ao que nunca foi e assim por diante, ou seja, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA está completando 76 ANOS, isso mesmo, portanto, faz-se necessário estar em SINTONIA com tantas décadas disto e mais aquilo…

Desde a semana passada, o CENÁRIO PROVINCIANO está em ritmo disto e mais aquilo, todavia, além das FESTIVIDADES em nome deste e do outro lado de um mesmo lado, não se pode deixar de LADO (sic), os inúmeros PROBLEMAS que existem em todas as áreas desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Também, com este LEGISLATIVO atual, como diz aquele velho dito popular, a saber: SE VOCÊ PENSAVA QUE TAVA RUIM, PODE PIORAR…

Isso mesmo, as tais CAZAGEIRAS continuam com seus DESENCONTROS por causa disto ou daquilo, ainda, tem o COLLORZINHO PROVINCIANO, aquele que não sabe disto e menos aquilo, porém, continua na mesmice de sempre…

Ah! Quando resolvi TROCAR o nome de PROVÍNCIA para SUCUPIRA, ou seja, aquela cidade da novela O BEM AMADO, acabei esquecendo que este NOME na atual CONJUNTURA, está direcionado para umas das PLATAFORMAS da área da PESQUISA ACADÊMICA, portanto, A CÉSAR O QUE DE CÉSAR…

Entretanto, os/as outros/as PERSONAGENS registradas nestes últimos ARTIGOS, ainda, deve-se se REGISTRAR que são PERSONAGENS de FICÇÃO deste AUTOR, desta forma, QUALQUER SEMELHANÇA COM A REALIDADE É COINCIDÊNCIA e ponto quase final…

Mas, como sempre, muitos/as acabam vestindo a CARAPUÇA, assim, CADA LOUCO/A COM SUA MANIA, por isso e talvez aquilo, a tal da IRONIA acaba fazendo mais ESTRAGOS do que a CRÍTICA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Aproveitando a oportunidade dos 76 ANOS, o INELEGÍVEL, também, conhecido como GENOCIDA, disse que aquela cambada denominada de PATRIOTÁRIOS/AS que ficaram semanas em frente ao TG local, eram um BANDO DE MALUCOS, portanto, espero que tais MENTES MEDÍOCRES continuem acreditando no seu MITO DE ARAQUE…

Além do mais em meio ao tudo de menos, CADA QUAL COM SUAS ESCOLHAS, porém, aquela frase que diz: EU ERA FELIZ E NÃO SABIA, talvez possa fazer a diferença para tais MENTES MEDÍOCRES travestidas de PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS…

Pra reforçar em tempo de comemorações, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]