ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente é campeã e garante vaga para a final estadual dos Jogos Escolares do Estado

A equipe de voleibal Masculina da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente de Adamantina, sagrou- se campeã na fase regional dos JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo).

Com a brilhante conquista a equipe da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente está classificada para a fase estadual entre as 16 melhores Escolas do Estado.

Desta forma a equipe da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente representará a região de Presidente na fase estadual do Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Com isso levando o nome de Adamantina novamente nesta competição estadual.

Para a conquista de campeã da fase regional, a equipe da ETEC obteve vitórias contra as cidades de Presidente Epitácio, Euclides da Cunha e a cidade sede de Presidente Prudente.

A conquista da equipe de voleibol da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente foi bastante comemorada pela unidade escolar sendo direção, professores e alunos.

“Nossos parabéns aos nossos alunos/atletas, aos professores Rildo José, Pedro Milanezi e Hebert. Agradecimento ao Diretor da ETEC Prof. Sérgio Pegorari, ao Assistente da Direção, prof. Pieretti, aos coordenadores, professores e colaboradores. Agradecimento especial a Secretária de Esportes e a Secretária de Educação de Adamantina por todo apoio para esta conquista”, agradeceu a escola nas redes sociais

