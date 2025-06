Audiência pública em Adamantina discute arborização e desenvolvimento urbano

Será realizada nesta segunda-feira (2) em Adamantina a audiência pública com o tema Arborização e Desenvolvimento Urbano: Construindo Cidades Sustentáveis. Voltado para profissionais da engenharia, estudantes e, principalmente, para agentes públicos, o evento é gratuito. A realização é do Sistema Confea/Crea/Mútua.

O encontro acontece às 19h na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (AEAANAP), à rua Josefina Dal´Antônia Tiveron, 140, centro. As inscrições podem ser feitas na própria sede da Associação pelo telefone 18.99615-1740 (Juliana).

Segundo os organizadores, a pauta tem como palestrantes engenheiros Daniel Montagnoli Robles (conselheiro do Confea), Alexandre Périco Joaquim (conselheiro do CREA-SP) e Luiz Fernando Dall´Acqua Rosa.

A audiência seguirá uma metodologia abrangente que inclui a colaboração ativa com técnicos da AEAANAP e representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Adamantina (SAAMA), além de outros órgãos da administração pública e entidades da sociedade civil organizada. “Será realizado um detalhamento das normas e diretrizes atualmente vigentes na arborização urbana para identificar áreas potenciais de melhoria e atualização”, explica Daniel Robles. “Em seguida, os procedimentos operacionais existentes na gestão da arborização urbana serão avaliados, com foco nos processos de planejamento, execução, manutenção e monitoramento, visando determinar sua eficácia”, completa o conselheiro.



De acordo com os organizadores, com base nas análises serão propostas recomendações de melhorias e soluções inovadoras que possam otimizar os processos de gestão da arborização urbana e aumentar a eficiência operacional.

A partir do evento será elaborado um relatório detalhado que apresentará sugestões práticas e planos de ação concretos para a implementação das melhorias identificadas. Está prevista também uma ação de caráter ambiental com o plantio de mudas de árvores em pontos do município. (Por: Siga Mais – Foto: Massarotte / Adamantina NET)