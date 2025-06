2ª Conferência da Pessoa Idosa de Adamantina conta a participação de mais de 400 pessoas

O encontro contou com a participação de cerca de 240 pessoas adultas e idosas que são atendidas nos diferentes setores da Prefeitura de Adamantina.

Foi realizada na última sexta-feira (30), a 2ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa com o objetivo de discutir o tema “Envelhecimento Multicultura e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

Na oportunidade, o palestrante pontuou que o foco da conferência estava em promover uma discussão que visava avaliar as ações a nível municipal, estadual e federal das políticas públicas voltadas para os idosos.

Além disso, os participantes ainda puderam fazer proposições de ações, projetos, programas e benefícios e, ainda, pedir a melhoria de algo que já existe.

O município conta com 8 mil idosos, o que corresponde a 23% da população e, conforme o palestrante, esse é um retrato fiel do país, porque o Brasil tem mais d 32% de pessoas com 60 anos ou mais.