Ambulatório Médico de Especialidades no antigo Postão está previsto para funcionar em outubro

Uma ótima notícia para a população foi anunciada pelo prefeito José Tiveron, em primeira mão na entrevista concedida à TV Folha Regional, na manhã de segunda-feira (9), relacionada à revisão de funcionamento do AME Municipal (Ambulatório Médico de Especialidades) que será implantado no prédio do antigo Postão.

“Trata-se de um projeto de assistência à Saúde Municipal. Acredito que em outubro [deste ano] a gente consegue concretizar. A cidade vai se surpreender com o empreendimento que vai ser ampliado e melhorado para a Santa Casa, para a faculdade de Medicina (FAI), para a população”, declarou.

A proposta de criar o AME Municipal no Postão foi iniciada na gestão anterior (Márcio Cardim), quando começaram as adequações do imóvel, tendo como objetivo complementar o Projeto de Regionalização da Saúde aliado à execução do Internato do curso de Medicina em Adamantina. No mês de janeiro deste ano, logo após assumir o cargo, Tiveron e representantes da FAI e da Santa Casa fizeram uma visita técnica para verificar as condições do espaço visando a futura instalação do Ambulatório.

Uma série de obras e melhorias estruturais estão em execução desde 2024 para preparar o prédio.

“Depois que estiver funcionando, vai ajudar muito a desafogar os atendimentos no pronto Socorro e na Santa Casa e vai ajudar a faculdade de Medicina (FAI) e os alunos a desenvolverem melhor seus trabalhos. Tudo isso vai proporcionar uma melhoria significativa na nossa Saúde até o final do ano, tenho certeza”, afirmou o prefeito.

A proposta inicial previa que o AME Municipal ofereceria um leque de atendimento em 14 especialidades médicas para a população.

Por Folha Regional Adamantina

.