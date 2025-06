Após receber melhorias, Horto Florestal será reinaugurado no dia 30 e aberto à população

No próximo dia 30 de junho (segunda-feira) será realizada pela Prefeitura de Adamantina por meio da secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente a cerimônia de reinauguração do Horto Florestal Municipal, localizado no Parque dos Lagos, próximo à Base da Polícia Rodoviária.

No local são cultivadas diferentes espécies arbóreas, com o objetivo de preservação e a conscientização do reflorestamento. Além disso, pode ainda ser usado para possibilitar momentos de lazer, sem deixar de lado a visão cultural e educacional.

Para torná-lo mais atrativo à população, uma série de melhorias foram executadas pela SAAMA, como pintura, reparos elétricos e limpeza da área. Também, agora, o Horto ficará aberto, inicialmente um dia na semana, para a visitação com a presença de um servidor municipal.

“Temos previstos ainda outros investimentos, futuros investimentos, como poço artesiano, energia fotovoltaica e câmeras de monitoramento”, adiantou o secretário municipal de agricultura, abastecimento e meio ambiente Luís Henrique Fernandes ‘Tito’.

A cerimônia de reinauguração está marcada para começar às 9h e será aberta à população.

Por Folha Regional Adamantina

