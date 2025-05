Vila Freitas e Portuguesa são os dois últimos semifinalistas da Copa Pratas da Casa

Vila Freitas F.C. e Portuguesa classificaram para as semifinais e se juntam as outras duas equipes Resenha E.C. e Adamantina City, que já tinham classificado antecipadamente por melhor pontuação.

As quartas de finais da 1ª Copa Pratas da Casa de Futebol Médio de Adamantina teve dois bons jogos na noite de terça-feira (27) no campo do ASPUMA de Adamantina.

PAULINHO SACOMAM GARANTE VILA FREITAS.

O experiente time da Vila Freitas F.C./ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados se classificou com a vitória diante da Vila Jamil E.C. por 2 a 1.

O bom atacante Diego com oportunismo abriu a menos de 2 minutos do início do jogo deixando o placar até o término da primeira etapa.

Na segunda etapa Juninho Maia com o gol de cabeça no contrapé do goleiro Luí empatou a partida. Quando parecia que a Vila Jamil E.C., garantiria sua classificação já que jogava pelo empate, surgiu o bom meio campista Paulinho Sacomam, fazendo o segundo gol da Vila Freitas F.C., levando o resultado positivo até o final mesmo tomando sufoco, garantindo a classificação para as semifinais.

EDINHO GARANTE PORTUGUESA

A Portuguesa F.C./ Fort Pedras Marmoraria com regulamento embaixo do braço, já que jogava pelo empate fez o suficiente e empatou em 1 a 1, com a equipe do S.E.Hookah Valem.

Logo no início do jogo o experiente Andersinho aproveitou um descuido da retaguarda do adversário e abriu placar com um golaço, levando o resultado até o fim da primeira etapa.

Em busca da vitória a todo custo os jogadores da S.E. Hookan Valen parou nas mãos do bom goleiro Edinho, que praticava grandes defesas evitando gols.

Até que em uma sobra de bola próxima a área, o jogador Dudinha em arremesso empatou a partida fazendo um golaço. Com o gol de empate o time da Hookan Valen cresceu no jogo e tentou a todo custo o gol da vitória, mas novamente parou nas mãos de Edinho, que garantiu a classificação da sua equipe para semifinais evitando a derrota.

ARBITRAGEM

Raiuri Miranda e David Sorriso com uma ótima atuação.

Por: Jair Kbça – Fotos: Rita Nery

.