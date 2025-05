Aumento nas tarifas do pedágio na próxima semana

Os novos valores afetam todas as praças sob gestão da concessionária Eixo SP e são uma atualização baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que registrou alta de 5,5% no período entre maio de 2024 e abril de 2025.

A revisão anual dos valores está prevista no contrato de concessão, firmado com o governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados e a continuidade dos investimentos em infraestrutura, segurança e tecnologia nas rodovias administradas pela iniciativa privada.



A atualização tarifária foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de maio.

Confira a localidade das praças afetadas pelo reajuste:

Rodovia Assis Chateaubriand

Indiana (SP) — km 436



Martinópolis (SP) — km 400,1

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros

Inúbia Paulista (SP) — km 581,7

Pacaembu (SP) — km 623,1

Parapuã (SP) — km 551,5

Santa Mercedes (SP) — km 670,8

Rodovia Homero Severo Lins

Rancharia (SP) — km 531,2 CLIQUE AQUI e saiba os novos valores