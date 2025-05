Destinação gratuita de parte do Imposto de Renda para entidades de Adamantina pode ser feita até 30 de maio

Na próxima sexta-feira, dia 30 de maio, termina o prazo para o envio da declaração anual do IRPF2025, ano-calendário 2024, e, consequentemente, de adesão à campanha Imposto de Renda do Bem, de Adamantina. Por isso, o entrevistado na TV Folha Regional, na última segunda-feira, dia 26 de maio, foi o presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bruno Rissatto.

A ação teve início no dia 17 de março e tem como objetivo possibilitar ao contribuinte optar pelo modelo completo de tributação pode doar 6% do imposto devido, sendo 3% para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e 3% para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. “Depois os valores são repassados para as entidades do município, como a APAE, o Lar Cristão, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), o IAMA, o Projeto ASA, o Lar dos Velhos, o CRAS e o Centro Dia do Idoso. E é importante deixar claro que a destinação é totalmente gratuita, o contribuinte não paga nada a mais para fazer isso”, acrescentou.

Bruno destacou ainda que para doar é só informar o seu contador ou escritório de contabilidade no ato da declaração.

