Obras em ponte sobre o Córrego dos Ranchos devem ser concluídas no início de julho

De acordo com a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento, seguem em ritmo avançado as obras da ponte sobre o Córrego dos Ranchos, localizada na Estrada da Servidão, que passa pelo Residencial Esmeralda.

O local foi interditado no dia 27 de fevereiro, após constatação de risco de desabamento da antiga passagem. Desde então, equipes da Secretaria de Obras atuam na execução do novo projeto.

Estão sendo investidos R$ 182.057,54, provenientes de recursos próprios do município, para garantir segurança e qualidade na nova estrutura.

Nesta semana, através das redes sociais, a Prefeitura divulgou a chegada das aduelas de concreto que serão utilizadas na obra.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, a previsão é que a ponte seja concluída até a primeira quinzena de julho, possibilitando a liberação do tráfego e a melhoria do acesso para moradores e produtores da região.

Por Folha Regional Adamantina

.