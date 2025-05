Sub-13 da DG Sport de Adamantina vence e está na final da Copa AMNAP de Categorias de Base

A equipe Sub-13 da Academia DG Sports de Adamantina sob a orientação dos treinadores Luan Guerra, Dagoberto Pereira e auxiliares Eduardo Martines e Pedro Capello, em partida muito disputada mostrou suas qualidades em campo e garantiu sua classificação para as disputa final da série Prata da 5ª Copa AMNAP de Futebol de Campo de Categorias de Base, organizada pela Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

A equipe adamantinense derrotou por 3 a 1, Junqueirópolis F.C., com os gols sendo através dos jogadores: Vitinho, Felipe e Joaquim. A partida entre as duas equipes aconteceu no domingo (25) pela manhã no Estádio Municipal Eugênio Rino em Rinópolis.

FINAL EM JUNQUEIRÓPOLIS

A equipe Sub-13 DG Sport de Adamantina, volta a campo no dia 14 de junho, onde enfrentará na disputa final a equipe do Alto Sumaré de Tupã. A partida está marcada para acontecer no Estádio Municipal Rafael Capelli em Junqueirópolis.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rafael Robledo

.