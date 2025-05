Evento de capoeira reúne cerca de 90 participantes no Parque dos Pioneiros, em Adamantina

Na tarde do último domingo (25), o Parque dos Pioneiros, em Adamantina, foi palco de um encontro de capoeira promovido pela academia do professor Raisler. O evento integrou parte da programação do Domingo no Parque e reuniu cerca de 90 participantes, com destaque para crianças atendidas por projetos sociais desenvolvidos na região.



O ponto alto da atividade foi o tradicional batizado e a troca de graduações. Ao todo, 15 alunos receberam sua primeira graduação, marcando o início na trajetória dentro da capoeira. Outros praticantes também participaram do momento de evolução, com a troca de cordões, simbolizando o avanço na prática e no conhecimento da arte.



A iniciativa contou com a presença de mestres e professores convidados das cidades de Salmourão, Osvaldo Cruz, Rinópolis, Dracena, Tupi Paulista e da própria Adamantina, fortalecendo os laços entre os grupos e promovendo o intercâmbio cultural entre os praticantes.



Após a cerimônia de batizado, os capoeiristas realizaram uma apresentação aberta ao público, na programação cultural do Domingo no Parque. (Por: Siga Mais)