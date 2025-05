ARTIGO: Neste TEMPO NOVO TEMPO para uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em ritmo de SUCUPIRA…

“Existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, que aquele que despreza o mundo real para viver num mundo imaginário encontrará antes sua ruína do que sua salvação.” (Maquiavel)

By seb@r.

Então, tudo caminhando de um jeito que parece estar sem o OUTRO, assim, cada LOUCO/A com suas manias, porém, em TEMPO de SUCUPIRA, tudo pode acontecer com o tal do ODORICO PROVINCIANO…

Não se pode deixar de lado nestes DESENCONTROS, o tal do MAQUINISTA e seus VAGÕES um tanto quanto DESGOVERNADOS, assim, nesta área nos lados das PAREDES CINZAS, aquelas que nas últimas DÉCADAS foram ALVAS, ou seja, BRANCAS, todavia, não como SÍMBOLO disto ou daquilo…

Além das denominadas CAZAGEIRAS desta SUCUPIRA PROVINCIANA, deve-se considerar a presença das LULUZINHAS do outro lado, haja vista que NADA SE CRIA e TUDO SE COPIA neste CENÁRIO PROVINCIANO…

Neste CONTEXTO atual, pode-se afirmar que já se passaram CINCO MESES da atual GESTÃO PÚBLICA, desta forma, parece que aquela outra GESTÃO que se perdeu no outro TEMPO deste TEMPO, o tal do TARTARUGA, além do PINÓQUIO com sua turma de ALOPRADOS/AS, estão nesta DISPUTA pra saber quem vai chegar em LUGAR NENHUM…

A COMUNIDADE PROVINCIANA continua na BOCA DE ESPERA, se bem que a MAIORIA fez a ESCOLHA DEMOCRÁTICA na última eleição, assim, SE VOCÊ PENSAVA QUE TAVA RUIM, PODE PIORAR…

Mesmo com alguns ACERTOS deste e do outro lado de um mesmo lado, tendo em vista que o tal do NOVO (sic) continua tentando PASSAR A BOIADA pra cima de tudo e todos/as, talvez aquela turma da DIREITA VOLVER com suas MENTES MEDÍOCRES, ainda, travestidos/as de PATRIOTÁRIOS/AS com aquele GRITO em nome de DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA…

Como tudo pode ocorrer nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, também, denominada de SUCUPIRA PROVINCIANA, ainda, possa dar a volta por cima, bem como, superar suas DIFERENÇAS POLÍTICAS, considerando que SÃO TODOS/AS FARINHA DO MESMO SACO…

Neste próximo mês de JUNHO, deve ocorrer via LEGISLATIVO PROVINCIANO, a APROVAÇÃO dos nomes indicados pela INSTITUIÇÃO ao GESTOR MUNICIPAL…

Entretanto, TODO CUIDADO É POUCO neste MEIO DO CAMINHO, pois, pode ser uma PEDREIRA em nome das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS patrocinadas pelo PODER em nom do PODER com o PODER…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

