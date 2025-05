Parque Iguaçu vence e mantém liderança na Copa Alta Paulista de Veteranos

O Paulista Veiculos F.C./ Parque Iguaçu/ HB Autopeças/ Tavone Transportes fez prevalecer o fator casa e venceu mais uma na 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia. Jogando em seus domínios, os comandados do treinador Rubira, goleou a equipe do Pacaembu E.C. pelo placar 4 a 0. Com destaque para o atacante Adenilson Dê, que balançou as redes três vezes e Heleno deu os números finais.

O resultado positivo mantém o Paulista Veiculo F.C. na liderança do Grupo – B com 12 pontos ganhos.

A décima rodada da competição de veteranos teve ainda no domingo (25) na Praça de Esportes do Parque Iguaçu de Adamantina, mais dois jogos.

O Grupo Master F.C. Osvaldo Cruz/ Cardan Travain/Olho Vivo Vistoria / Casa do Forro /Infoncenter, com dois gols de Alessandro venceu por 2 a 1, o Mariápolis E.C.

Já equipe de Flórida Paulista F.C. goleou por 6 a 1, o Alamandas F.C./ Mecânica Flex. Com seus marcadores sendo os jogadores Luis Alessio e Sócrates (2 cada), Pernambuco e Dario.

ARBITRAGEM

João Luiz e Marcelo Távaro

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

-San Remo – 9

-Pracinha – 9

-ABC – 6

-Birigui – 6

-Grupo Master – 6

-CME Osvaldo Cruz – 3

-Amigos do Laío – 3

-Mariápolis – 0

GRUPO – B

-Parque Iguaçu – 12

-Lobos – 9

-Flórida Paulista – 7

-Brahmanos – 6

-Pacaembu – 5

-Cruzavaldense – 5

-Clube dos 40 – 1

-Alamandas – 0

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Veteranos da Alta Paulista

COORDENAÇÃO

Osvaldo Silva “Peixeiro”, Vinicius Bussi e Marcel Bussi.

– O atacante artilheiro Adenilson Dê (Paulista Veiculos F.C) destaque da rodada

Por: Jair Kbça

.