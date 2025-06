Prefeitura faz estudo para avaliar necessidade de reforma e definir destino do antigo Clube do Ponteli

Após decisão do Poder Judiciário em fevereiro de 2023, a Prefeitura de Adamantina recebeu de volta o direito de uso da área onde está construída a sede social da Associação da Terceira Idade, que ficou conhecida como Clube do Ponteli, localizado atrás do Estádio Municipal.

Em resposta ao Jornal Folha Regional, a Secretaria de Desenvolvimento Econômica revelou que já registrou, de maneira formal, o interesse de empresas, associações e entidades da sociedade civil para utilização do prédio. “No momento, um estudo/projeto está em execução para verificar se há necessidade de reforma do local”.

A interrupção das atividades da Associação há anos e a não utilização do espaço, resultou no estado de abandono em que o local se encontra até hoje.

A reportagem do FR também solicitou informações à Prefeitura com relação a que destino será dado ao imóvel, porém, ainda não há uma definição se a utilização se dará pela iniciativa pública ou privada.

Por Folha Regional Adamantina

