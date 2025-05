Hasteamento do Pavilhão Nacional marca abertura oficial das comemorações dos 76 anos de Adamantina

Domingo, 1 de junho, a partir das 9h, tem início a abertura oficial das comemorações dos 76 anos de emancipação Político-Administrativa de Adamantina. A primeira atividade será o hasteamento do Pavilhão Nacional pelo Tiro de Guerra na praça Elio Micheloni.

Neste ano, a programação contará com um concurso de desenho que terá como tema “Entre o Real e o Imaginário – mistura de elementos reais e fantásticos”. A ação será voltada para os alunos do ensino médio das escolas estaduais e privadas.

As inscrições e o período de produção artística serão realizados com o professor regente da disciplina de Arte até o dia 10 de junho nas unidades escolares participantes. No dia 16, será realizada a seleção das produções finalistas.

De 23 a 27 de junho, os desenhos ficarão expostos para que a população aprecie as produções e talento dos participantes e no dia 30 será realizada a divulgação do vencedor.

Além do concurso, a programação traz a exibição de filmes, oficinas, torneio de tênis de mesa, feira na Casa Afro, roda de conversa com os idosos, torneio de basquete, feira de empregabilidade em parceria com o SEST/SENAT.

A agenda para o mês ainda conta com domingo no parque e feira da agricultura familiar, programa recicla Adamantina, mais uma edição do Programa Integração Campo & Cidade, apresentação da Big Band, 2º MOTOROCK e a cerimônia de reinauguração do horto florestal.

Por Jornalista Natacha Dominato

