Grave acidente na Via Expressa em Pompeia deixa motorista e passageiro feridos

Na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 8h30, um grave acidente foi registrado na Rua Dr. Luiz Miranda, conhecida como Via Expressa, em Pompeia. Um caminhão carregado com bebidas perdeu o controle e colidiu violentamente contra o muro do Estádio Municipal Nestor de Barros, o “Campão”.

O impacto deixou o motorista e o passageiro feridos. O passageiro ficou preso às ferragens, exigindo um resgate delicado e cuidadoso por parte das equipes de socorro. Atenderam à ocorrência equipes do SAMU, do Resgate, ambulâncias da concessionária Eixo SP e o Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas com ferimentos, principalmente nas pernas, e encaminhadas à Santa Casa de Pompeia para atendimento médico. A causa do acidente será apurada pelas autoridades competentes.