Bombeiros realizam importante palestra na ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente

As atividades da SIPAT 2025 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, da ETEC Prof Eudécio Luiz Vicente de Adamantina, contou com a uma grande participação. Estiveram presentes os professores e alunos dos cursos técnicos do período noturno da ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente e a ETEC Engº Herval Bellucci de Adamantina.

Na oportunidade esteve presente a equipe Prontidão Azul, do Corpo de Bombeiros de Adamantina, com a presença dos Sargentos Ferramosca e Trevisan, e demais bombeiros, que fizeram uma apresentação da tecnologia, maneabilidade e tática na prevenção de incêndio e primeiros socorros.

Segundo relatos de alunos, “a palestra foi extremamente enriquecedora, proporcionando aos participantes conhecimentos essenciais para lidar com situações de risco e agir com responsabilidade.”

Ao final o diretor Serginho agradeceu a todos os presentes e a equipe dos Bombeiros pela valiosa colaboração na Sipat 2025 e mais uma vez a Biblioteca Ativa ETEC, se fez presente e entregou um livro personalizado, a cada bombeiro que esteve presente.

Por Redação

