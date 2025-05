Prefeito José Tiveron dá novo prazo para avaliar reajuste dos servidores municipais

A Prefeitura de Adamantina anunciou, no último dia 28, que o novo reajuste salarial aos servidores municipais, avaliado para abril, não será concedido “neste momento”, em razão de uma expressiva queda de arrecadação. Segundo comunicado oficial, a Prefeitura enfrenta um déficit de R$ 3,3 milhões em suas receitas próprias e uma perda total de R$ 4 milhões, considerando todos os repasses.

Com o anuncio do recuo do prefeito José Carlos Tiveron, gerou questionamentos por parte dos servidores municipais, que aguardavam novo reajuste salarial no mês de abril. A informação inclusive que os servidores estão fazendo um abaixo assinado para fazer valer o índice previsto, ou seja 8% de reajuste salarial.

Através de vídeo postado nas redes sociais esta semana, o prefeito deu novo prazo para avaliar o aumento salarial dos funcionários da Prefeitura.

O prefeito José Tiveron utilizou as redes sociais para informar que serão necessários ao menos dois meses para avaliar o comportamento das finanças municipais. No vídeo, ele falou sobre compromissos, responsabilidades, diálogo e transparência. “Quem respeita, cumpre. Quem promete, explica. É isso que eu vim fazer com você. Tô passando aqui para explicar direitinho como está a situação da reposição salarial”, afirmou.

Na sequência, ele contextualizou as medidas já tomadas. “A nossa gestão já deu um passo importante. Concedemos 5,5% de reajuste, aumentamos o vale-alimentação de R$ 28 para R$ 33 e ainda garantimos o abono de R$ 300. E fizemos tudo isso mesmo com um déficit de mais de R$ 4 milhões no orçamento, só no primeiro trimestre do ano”, destacou.

Em seguida, Tiveron pontuou sobre a queda na arrecadação e disse que está monitorando os próximos meses. “A gestão anterior deixou um compromisso de reajuste, e nós assumimos esse compromisso com responsabilidade. Mas a verdade é que a arrecadação do município não melhorou como esperávamos. Por isso, estamos de olho nos próximos dois meses para ver se a situação melhora, para fazermos mais por nossos servidores. Tudo com pé no chão, responsabilidade e sem politicagem”, declarou.

Por Folha Regional Adamantina

.