Comissão organizadora do JUFAI 2025 doa 120 litros de leite ao Lar dos Velhos

O sucesso da Corrida 5K com a arrecadação de 120 litros de leite fez com que a Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) do Centro Universitário de Adamantina realizasse a doação ao Lar dos Velhos da cidade, entidade beneficiada na ocasião. A entrega dos donativos ocorreu na manhã desta quarta-feira, 7, na PROEXT, Câmpus I.

Maria Socorro de Melo, gerente geral do Lar dos Velhos, conta ser muito importante o recebimento da doação, que atualmente atende 48 idosos. Representando a diretoria, presidida por Nelson Carlos Baraldi, ela agradece à FAI pela destinação dos donativos.

“O leite doado ajudará muito na alimentação deles, pois oferecemos café da manhã, da tarde e a ceia à noite. Outras instituições ajudam também com doações, mas nunca é demais, é sempre muito valioso. Nós, da diretoria do Lar dos Velhos, agradecemos a FAI pela doação desses donativos e dizemos a todos que temos várias promoções no decorrer do ano”, afirma.

O coordenador de projetos de extensão da área de Exatas e Agrárias da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT), Prof. Me. João Paulo Gelamos, conta que o intuito da PROEXT é destinar as arrecadações dos eventos de extensão às entidades da cidade, que precisam de donativos: “Nos próximos eventos de cunho solidário iremos destinar a outras instituições de Adamantina”.

Modalidades

Na edição 2025, os Jogos Universitários mantêm as modalidades individuais e coletivas da última edição, divididas nas categorias masculino e feminino: futebol society; futsal; handebol; voleibol; basquete; tênis de mesa; natação – individual, revezamento; atletismo 100 metros, 400 metros, 1.200 metros, arremesso de peso, salto em distância, revezamento 4×100 metros; jiu-jítsu; damas; xadrez; jogos eletrônicos; e corrida de rua.

Aberta à comunidade, a programação segue até esta sexta-feira, 9, nas dependências do Câmpus III (Av. Marechal Castelo Branco, nº 1.000) e as competições de atletismo na Associação Cultural Recreativa de Adamantina (Acrea), localizada na Av. Rio Branco, s/n.

Mais informações podem ser conferidas no hotsite fai.com.br/jufai.

Por Priscila Caldeira

