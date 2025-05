Prefeito José Tiveron anuncia a conquista de duas ambulâncias

Na assembleia promovida pela ADNAP (Associação de Direita da Nova Alta Paulista), no dia 2 de maio, em Adamantina, o prefeito José Tiveron (NOVO) recepcionou e se reuniu com o deputado federal Ricardo Salles (NOVO/SP) para tratar sobre demandas do município.

“Durante o evento, solicitei a conquista de recursos de duas novas ambulâncias para a nossa cidade. E, para a nossa felicidade, domos prontamente atendidos com a autorização da destinação dos veículos”, comemorou o chefe do executivo em postagem feita nas redes sociais.

Apesar da liberação imediata confirmada pelo parlamentar, agora seguirão os trâmites burocráticos para a aquisição e chegada das ambulâncias, que serão utilizadas no transporte de pacientes do município.

“O atendimento do nosso pedido reafirma o compromisso do deputado com Adamantina e também com a região, já que é mais representatividade em Brasília. E assim seguimos construindo um futuro de conquistas para a nossa gente”, completou Tiveron.

Por Folha Regional Adamantina

