Morador de Adamantina ganha R$ 800 mil em sorteio do SPCAP

Um morador de Adamantina, Marcos Simões, residente no Jardim Adamantina, foi o ganhador do principal prêmio do sorteio do SPCAP na manhã deste domingo (11), Dia das Mães. Ele ganhou sozinho o valor de R$ 800 mil. A entrega do prêmio vai ocorrer nesta semana.

O sorteio foi realizado ao vivo pela TV, e logo após a produção do programa fez contato com o contemplado, que falou ao vivo com os apresentadores do programa.

O SPCAP é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de contribuição única, onde o adquirente concorre aos prêmios, e cede o direito de resgate do título ao Hospital de Esperança (Hospital do Câncer) de Presidente Prudente. (POR: SIGA MAIS)