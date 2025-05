ADAGRO celebra 35 anos de história com evento especial em Adamantina

Com uma trajetória marcada por dedicação, crescimento e parceria com o setor agropecuário da região, a Adagro Adamantina celebrou seus 35 anos de fundação com um evento especial que reuniu autoridades, clientes, amigos e colaboradores.

A comemoração contou com a presença do deputado federal Ricardo Salles e do prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, que prestigiaram a cerimônia e destacaram a importância da Adagro para o desenvolvimento econômico local. Também participaram do evento o presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete, vereadores e diversos convidados que fizeram parte dessa caminhada de sucesso.



Em clima de gratidão e reconhecimento, os representantes da empresa — Nelson Marani Favareto, Patrícia e Priscila Favareto — agradeceram a todos que, de alguma forma, contribuíram para a consolidação da marca ao longo dessas mais de três décadas.

“Nosso agradecimento a todos que participaram dessa celebração tão importante para a Adagro: clientes, amigos, parceiros e colaboradores — cada um de vocês faz parte da nossa trajetória”, afirmaram os diretores durante o evento.