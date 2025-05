Garoto Pedro Rafael da DG Sports vai jogar nas categorias de base do Grêmio Prudente

As categorias de base do Grêmio Prudente vêm fortalecendo cada dia suas equipes com garotos da região da Alta Paulista.

Entre os garotos avaliados e aprovados no time prudentino está o adamantinense Pedro Rafael, de 11 anos, que após duas semanas foi aprovado.

Pedro tem o vínculo na equipe da Academia DG Sports de Adamantina orientadas pelos técnicos Luan Guerra e Dagoberto Pereira e auxiliar Eduardo Martines, onde disputa a competição na equipe.

O garoto tem o aval e o apoio dos seus pais Ademir Ferreira “Primo” e Thais Emanuelli que dão total incentivo na prática esportiva.

Por: Jair Kbça

.