ARTIGO: O Brasil sediará a COP 30! O que eu tenho a ver com isso?

Depois de algum tempo afastado dos meios de comunicação locais/regionais, por conta de diferentes compromissos profissionais, acadêmicos e familiares, retorno mais uma vez ao Grupo Folha Regional. De antemão, gostaria de agradecer o carinho dessa galera e a parceria de sempre!

Pois bem, desde meu último texto por aqui, muitas águas rolaram! Políticos foram eleitos, a emergência climática afetou duramente o nosso país, queimadas assolaram nossa região, crises políticas se iniciaram, o Papa Francisco nos deixou, Leão XIV ascendeu ao comando da Igreja Católica. Enfim… Diversos eventos marcaram os últimos anos!

No entanto, um deles acabou chamando minha atenção: a 30ª Conferência das Partes, também conhecida como COP30. Trata-se de um encontro anual da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), onde os países signatários debatem e negociam medidas para mitigar as mudanças climáticas.

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), já estamos vivenciando uma crise climática global. De acordo com o último relatório publicado pelo Painel, já atingimos a marca de 1,1°C acima dos níveis pré-industriais, o que tem desencadeado a vasta ocorrência de eventos extremos em diferentes partes do mundo.

Mas você deve estar se perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Tudo! Segundo o mesmo relatório, ainda temos a possibilidade de solucionar essa problemática, desde que até 2030 reduzamos pela metade as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e as zeremos até 2050.

Diante disso, é preciso destacar que todas as ações importam, independente do público envolvido. Afinal, vivemos no mesmo mundo! A Terra é uma só! O que fazemos aqui, consequentemente, tem reflexos em outros lugares.

Para que você não pense que estou sendo mais um dos “Ecochatos”, já parou para pensar no motivo de termos chuvas em nossa região? A resposta está na Amazônia e nos seus rios voadores. A maior parte das chuvas que chegam até aqui vem de lá. Agora, imagine o fim da Floresta Amazônica… Consequentemente, nos tornaríamos um deserto! Ou seja, nossas ações locais e regionais têm reflexos globais, e somos parte disso tudo!

E a COP30? O que tem a ver com tudo isso?

É aí que nós entramos! O que você sabe sobre ela? Acredito que bem pouco ou quase nada! E tem mais uma coisa… Ela ocorrerá no Brasil, em Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Ou seja, seremos o palco internacional desse importante debate sobre as mudanças climáticas.

Este é o momento para que possamos exercer nossa cidadania, cobrar, discutir, refletir e, acima de tudo, fazer a nossa parte, sem amarras políticas ou ideológicas.

Informe-se, leia, reflita, discuta – e não caia em fake news! Cobre o seu gestor! O que seu município, estado e país têm feito em relação às diretrizes mundiais sobre o clima? E, ao mesmo tempo, veja o que você tem feito em meio a tudo isso!

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor / Gestor Ambiental

Mestre em Ciências – PPGG-MP – FCT/UNESP

Doutorando pelo PGAD – FCE/UNESP