FAI Adamantina Futsal Sub-20 vence Bebedouro e assume a vice liderança do Grupo B

Incentivado pelo esportista os amantes da bola pesada, o time da FAI Adamantina Futsal Sub-20 do técnico Marcelo Mussum, mostrou sua força e qualidade dentro de quadra e saiu vitorioso diante de um adversário dificil o SME/ Bebedouro/ Unifafibe conquistando o placar

5 a 3.

Destaque para o jogador Pedro que balançou as redes três vezes, enquanto Ryan e Kaka deram os números finais.

A partida realizada pelo segundo turno da Liga Paulista de Futsal (LPF) aconteceu no sábado (10), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

Com o resultado, a FAI/Adamantina chegou aos 12 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo B. A liderança segue com a FIB/Bauru, que soma 19 pontos. Já o Bebedouro permanece na quarta colocação, com 10 pontos.

NOVAMENTE NO PAULO CAMARGO

O time da FAI Adamantina Futsal Sub-20, volta a quadra novamente no próximo sábado (17), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina, onde enfrentará a equipe do Jhau Futsal.

Novamente a presença de um grande público no próximo sábado, no Ginásio de Esportes é muito importante para incentivar a equipe adamantinense e fica mais próximo da classificação para a próxima fase da Liga Paulista de Futsal.

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

