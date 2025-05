Copa “Pratas da Casa” de Futsal Médio de Adamantina tem empates nos jogos de abertura

Empates nos três duelos da abertura da 1ª rodada da competição adamantinense 1ª Copa “Pratas da Casa” de Futebol Médio de Adamantina.

Em jogos equilibrados na noite de quinta-feira (8), na praça de esporte do Aspuma ninguém saiu vencedor.

No primeiro duelo The Kings e Vila Jamil E.C, ficaram no empate em 2 a 2. Gols de Jhonatan “Jwoh” e Gabriel (The Kings F.C) e Ryan (Vila Jamil E.C.).

No segundo jogo, Vila Freitas F.C./ Star Motos/ Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados e Arsenal FC/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú, ficaram no 1 a 1. Gols de Xandy Padeiro (Vila Freitas F.C.) e Kaio (Arsenal F.C.).

E no encerramento da primeira rodada, a S.E. Hookan Valen/ Chikão Frutas/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Marcos Construtor e Adamantina City F.C/ Lê Body Cortes/ Paulinho Eletrecista/ JW Conveniência empataram em 1 a 1. Gols de Betinho Procópio (S.E.Hookah Valem) e Adenilson Dê (Adamantina City F.C.).

OITOS EQUIPES

Oitos equipes com jogadores somente de Adamantina, divididos em dois grupos de 4, estão participando da competição.

GRUPOS

GRUPO – A

-S.E.Hookah Valem

-Adamantina City

-Vila Jamil E.C.

-The Kings F.C.

GRUPO – B

-Arsenal F.C.

-Vila Freitas F.C

-Resenha E.C.

-Portuguesa F.C.

Segundos os organizadores e árbitros Raiuri Miranda e David Sorriso os jogos serão realizados às terças e quintas-feiras.

Por: Jair Kbça – Fotos: Rita Nery

.