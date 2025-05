Motorista de carro funerário é preso com cocaína escondida em caixão

Um motorista de um carro funerário foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (29) na BR-262, em Terenos (MS). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 162,37 quilos de cocaína dentro do caixão que estava na carroceria do veículo. A identidade do suspeito não foi divulgada.