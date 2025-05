Motorista de caminhão-tanque morre após veículo pegar fogo durante acidente na BR-369, no Paraná

Um caminhoneiro morreu após perder o controle do caminhão-tanque, sair da pista, tombar e pegar fogo na BR-369, em Jataizinho, no norte pioneiro do Paraná.

O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30), na ponte do Rio Couro do Boi, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a polícia, a carreta estava carregada com cerca de 35 mil litros de gasolina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e, após o trabalho, encontraram a vítima sem vida.