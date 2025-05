Adamantina está entre as 20 melhores cidades do Brasil em Índice de Progresso Social

Adamantina se destacou no ranking nacional do IPS (Índice de Progresso Social) ao figurar na 17ª posição entre os 20 municípios mais bem avaliados do Brasil. No estado de São Paulo, a cidade ocupa o 12º lugar. O estudo foi divulgado nesta quarta-feira (28) pelo IPS Brasil.

O IPS analisa 57 indicadores sociais e ambientais distribuídos em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades — com pontuação em uma escala de 0 a 100.

Adamantina teve desempenho neutro em Necessidades Humanas Básicas, que inclui nutrição, cuidados médicos, moradia, água, saneamento e segurança. Já nas dimensões de Fundamentos do Bem-estar (educação básica, saúde, meio ambiente, informação) e Oportunidades (direitos, inclusão social, acesso ao ensino superior), o município obteve resultados considerados fortes.



Além de cidades, o IPS também avaliou os estados brasileiros. São Paulo, Santa Catarina e Paraná lideram o ranking nacional. Já Pará, Maranhão e Amapá ficaram com os piores resultados.

Ranking das 20 cidades mais bem avaliadas no IPS: