Motorista capota veículo após bater em árvore e foge do local

Um acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada deste domingo (04) e chamou a atenção de moradores da Avenida Cidade Jardim, em Birigui. Um motorista, que ainda não foi identificado, perdeu o controle do Ford/Ka que dirigia, colidiu violentamente com uma árvore e acabou capotando o veículo, que parou próximo a uma carreta estacionada na via.

Segundo testemunhas, após a colisão, o motorista conseguiu sair do carro com a ajuda de populares, apresentando um corte na cabeça. No entanto, antes da chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ele deixou o local, abandonando o veículo.

Uma das rodas do carro foi arrancada devido ao impacto e o carro ficou totalmente danificado. O Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da via com pó de serra, devido ao vazamento de combustível e óleo no asfalto, para evitar novos acidentes.

Como não houve vítimas graves e o condutor não foi localizado, a perícia técnica foi dispensada. O automóvel será recolhido pelo guincho e levado ao pátio. A Polícia Militar continua tentando identificar o condutor envolvido no acidente.

Por Diego Alves – Foto: Diego Alves/Birigui Notícias da Hora