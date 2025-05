Colisão entre carro e moto termina com a morte de 2 pessoas

A motorista do automóvel foi socorrida com ferimentos na cabeça e foi levada a um pronto-socorro, mas não havia informações sobre o estado de saúde dela até a publicação desta notícia. A suspeita é que ela estava embriagada, de acordo com a PM, com base em relatos de enfermeiros que a atenderam no pronto-socorro. Apesar disso, segundo o boletim de ocorrência, não foi possível realizar um exame de sangue na condutora.